На заході України сьогодні пройдуть сильні дощі з грозами - ДСНС

09:30, 24 травня 2017
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Сьогодні, 24 травня, у західних областях України пройдуть сильні дощі.

На заході України сьогодні очікуються грози / УНІАН
На заході України сьогодні очікуються грози / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"24 травня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях грози, вдень подекуди град та шквали 17-22 м/с, вранці та вдень у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями сильні дощі, на Закарпатті і в Карпатах дуже сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На півночі до +26°.

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