Стояли на кріслах: на Рівненщині злива раптово затопила салон автобуса з пасажирами (фото)
Вода з брудом піднялася приблизно на 40 сантиметрів.
На Рівненщині вчорашня раптова злива затопила салон рейсового автобуса з 23 пасажирами. Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби головного управління ДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник, рейсовий автобус віз людей з районного центру Млинів до міста Дубно.
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У селі Кліщиха Дубенського району почався сильний дощ, і коли автобус їхав по низині, салон затопило. Вода з брудом піднялася приблизно на 40 сантиметрів. Люди змушені були стояти на пасажирських сидіннях.
На допомогу потерпілим виїхало чергове відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно. Співробітники Служби порятунку відбуксирували автобус до сухої ділянки дороги.
Після цього за людьми прибув додатковий рейсовий автобус, який розвіз 17-х пасажирів по домівках. Громадян, які мешкають у місті Дубно, рятувальники доставили до місць призначення на пожежному автомобілі.
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