Стояли на кріслах: на Рівненщині злива раптово затопила салон автобуса з пасажирами (фото)

10:03, 24 травня 2017
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Вода з брудом піднялася приблизно на 40 сантиметрів.

Автобус раптово затопило водою з брудом / Служба порятунку
Автобус раптово затопило водою з брудом / Служба порятунку

На Рівненщині вчорашня раптова злива затопила салон рейсового автобуса з 23 пасажирами. Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби головного управління ДСНС України в Рівненській області Дмитро Мельник, рейсовий автобус віз людей з районного центру Млинів до міста Дубно.

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У селі Кліщиха Дубенського району почався сильний дощ, і коли автобус їхав по низині, салон затопило. Вода з брудом піднялася приблизно на 40 сантиметрів. Люди змушені були стояти на пасажирських сидіннях.

Автобус раптово затопило водою з брудом / Служба порятунку
Автобус раптово затопило водою з брудом / Служба порятунку

На допомогу потерпілим виїхало чергове відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно. Співробітники Служби порятунку відбуксирували автобус до сухої ділянки дороги.

Після цього за людьми прибув додатковий рейсовий автобус, який розвіз 17-х пасажирів по домівках. Громадян, які мешкають у місті Дубно, рятувальники доставили до місць призначення на пожежному автомобілі.

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