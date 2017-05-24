Рятувальники попереджають про підйом рівня води на річках західної України
На річках західних областей України через сильні зливи очікується підйом рівня води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.
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Так, 24-25 травня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівня води на 0,5-1,5 м, у нижніх течіях річок Боржава та Латориця - 2,0-3,0 м, з можливим виходом води на заплаву.
"У місцях сильних злив можливе формування значного місцевого стоку з загрозою підтоплення понижених територій, а також швидкоплинне підняття рівня води на малих водотоках на 0,5-1,0 м; утворення селевих потоків", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з очікуваними сильними зливами 24-25 травня на річках басейнів Сяну, Дністра в межах Львівської та Івано-Франківської областей очікується підйом рівня води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках річок до 2,0 м над рівнями 23 травня на 08:00. Відзначається, що місцями можливий вихід води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного місцевого і схильного стоку, в горах існує загроза утворення селів.
За даними ДСНС, 24 травня у зв'язку з добіганням паводкової хвилі на ділянці Дністра Галич - Заліщики можливий підйом рівнів води на 1,3-1,8 м над рівнями на 08:00 22 травня без загрози негативних наслідків.
"У першій половині доби 24 травня на Дністрі у створі поста Заліщики (Тернопільська область) очікується проходження максимального рівня паводку заввишки 400-450 см над нулем поста (рівень води на 08:00 23 травня становить 291 см) з максимальною витратою води 450 - 550 куб. м/с", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні, 24 травня, у західних областях України пройдуть сильні дощі.
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