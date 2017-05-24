На Львівщині прогнозують сильні зливи, у річках підвищиться рівень води

Синоптики прогнозують на сьогодні, 24 травня, сильні дощі у західних областях України.

На Львівщину ідуть сильні дощі з грозами / Фото УНИАН

На Львівщині та у Західній Україні у середу та четвер прогнозують сильні зливи, які можуть спричинити підйом рівнів води у гірських річках та загрожують селевими потоками. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє ДСНС.

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"24 травня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях грози, вдень подекуди град та шквали 17-22 м/с, вранці та вдень у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями сильні дощі, на Закарпатті і в Карпатах дуже сильні дощі", - йдеться у повідомленні.

Також 24 - 25 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м, на окремих дiлянках рiчок до 2,0 м. над рiвнями 23 травня на 08:00 год.

"Мiсцями можливий вихiд води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення селей", - додали в ДСНС.