На Львівщині прогнозують сильні зливи, у річках підвищиться рівень води
Синоптики прогнозують на сьогодні, 24 травня, сильні дощі у західних областях України.
На Львівщині та у Західній Україні у середу та четвер прогнозують сильні зливи, які можуть спричинити підйом рівнів води у гірських річках та загрожують селевими потоками. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє ДСНС.
Стояли на кріслах: на Рівненщині злива раптово затопила салон автобуса з пасажирами (фото)
"24 травня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій та Закарпатській областях грози, вдень подекуди град та шквали 17-22 м/с, вранці та вдень у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях місцями сильні дощі, на Закарпатті і в Карпатах дуже сильні дощі", - йдеться у повідомленні.
Також 24 - 25 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м, на окремих дiлянках рiчок до 2,0 м. над рiвнями 23 травня на 08:00 год.
"Мiсцями можливий вихiд води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення селей", - додали в ДСНС.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +13°
-
Дніпро+26°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+24°... +12°
-
Київ+25°... +15°
-
Кіровоград+26°... +13°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+25°... +15°
-
Одеса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+25°... +10°
-
Суми+18°... +10°
-
Тернопіль+24°... +13°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+24°... +13°
-
Черкаси+25°... +14°
-
Чернігів+23°... +14°
-
Чернівці+24°... +15°