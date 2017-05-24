У результаті прориву ґрунтових вод у Китаї загинули шестеро гірників
На вугільній шахті в повіті Цинсюй провінції Шаньсі на півночі Китаю в результаті прориву ґрунтових вод загинули шестеро гірників.
Заблокованими опинилися 11 шахтарів, п'ятьох врятували і госпіталізували, передає Xinhua.
Від повеней в Китаї постраждали шість провінцій
Наразі ведеться розслідування причин аварії та роботи з ліквідації наслідків.
Відзначимо, 22 травня приблизно о 23:40 на вугільній шахті компанії Shanxi Meijin Energy, розташованій на території повіту Цинсюй міста Тайюань, стався прорив ґрунтових вод, у результаті чого 11 людей опинилися заблокованими під землею.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +13°
-
Дніпро+26°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+24°... +12°
-
Київ+25°... +15°
-
Кіровоград+26°... +13°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+25°... +15°
-
Одеса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+25°... +10°
-
Суми+18°... +10°
-
Тернопіль+24°... +13°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+24°... +13°
-
Черкаси+25°... +14°
-
Чернігів+23°... +14°
-
Чернівці+24°... +15°
Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 94 %
Тиск: 749 мм
Вітер: 5.8 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 05:45
Захід 20:30
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин