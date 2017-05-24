У результаті прориву ґрунтових вод у Китаї загинули шестеро гірників

11:29, 24 травня 2017
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На вугільній шахті в повіті Цинсюй провінції Шаньсі на півночі Китаю в результаті прориву ґрунтових вод загинули шестеро гірників.

Сіньхуа
У результаті прориву ґрунтових вод у Китаї загинули шестеро гірників / Xinhua

Заблокованими опинилися 11 шахтарів, п'ятьох врятували і госпіталізували, передає Xinhua.

Від повеней в Китаї постраждали шість провінцій

Наразі ведеться розслідування причин аварії та роботи з ліквідації наслідків.

Відзначимо, 22 травня приблизно о 23:40 на вугільній шахті компанії Shanxi Meijin Energy, розташованій на території повіту Цинсюй міста Тайюань, стався прорив ґрунтових вод, у результаті чого 11 людей опинилися заблокованими під землею.

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