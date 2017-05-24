Біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 5,1

12:32, 24 травня 2017
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У середу, 24 травня, біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 5,1.

Біля берегів Аляски стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Аляски стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Аргентині стався землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 120 км на південний схід від міста Акутан. Осередок землетрусу залягав на глибині 10,0 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, вісім людей загинули, ще 23 отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 5,5, який стався в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю.

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