У результаті руйнівної повені в Таїланді загинули двоє людей
У тайській провінції Сукхотхай в результаті повені загинули дві людини.
Про це повідомив Департамент з попередження стихійних лих Таїланду, передає Floodlist.
У Чилі через повінь евакуювали три тисячі осіб (відео)
Повідомляється, що сильні дощі, які пройшли минулого тижня, призвели до повеней на півночі країни. Сукхотхай стала восьмою провінцією, що постраждала від повені з 15 травня. Тут загинули дві людини.
Найбільше постраждала провінція Кампхенгпхет. Тут пошкоджено 800 будинків, 2 тисячі сімей були змушені евакуюватися до безпечних місць.
Нагадаємо, через складні погодні умови в 10 районах Ямайки оголосили попередження про повінь.
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