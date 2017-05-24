У результаті руйнівної повені в Таїланді загинули двоє людей

У тайській провінції Сукхотхай в результаті повені загинули дві людини.

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Про це повідомив Департамент з попередження стихійних лих Таїланду, передає Floodlist.

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Повідомляється, що сильні дощі, які пройшли минулого тижня, призвели до повеней на півночі країни. Сукхотхай стала восьмою провінцією, що постраждала від повені з 15 травня. Тут загинули дві людини.

Найбільше постраждала провінція Кампхенгпхет. Тут пошкоджено 800 будинків, 2 тисячі сімей були змушені евакуюватися до безпечних місць.

Нагадаємо, через складні погодні умови в 10 районах Ямайки оголосили попередження про повінь.