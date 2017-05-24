Жителів Києва попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні, 24 травня, у столиці очікується висока пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Сьогодні в Україні місцями потепліє до +26°, на заході пройдуть сильні дощі (карта)
"За даними Укргідрометцентру, 24 травня по Києву очікується висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.
Нагадаємо, у середу, 24 травня у столиці без опадів, вдень до +26°.
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