Жителів Києва попереджають про пожежну небезпеку

Сьогодні, 24 травня, у столиці очікується висока пожежна небезпека.

У Києві очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 24 травня по Києву очікується висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у середу, 24 травня у столиці без опадів, вдень до +26°.