Синоптики дали прогноз на літо: без екстремальної спеки та з температурними "гойдалками"

Синоптики кажуть, що влітку варто очікувати раптових потеплінь та різких похолодань.

Літо прийде в Україну за розкладом - 1 червня / фото 7-themes.com

Довгоочікуване тепло прийде точно за календарем - 1 червня, обіцяють синоптики. Причому, спека під +30 і вище триватиме три тижні й спаде лише після 20 червня.

У цілому літо буде "середньостатистичним", без особливої спеки, так й дощів пройде достатньо. Але, як і рік тому, варто очікувати раптових потеплінь і різких похолодань, передає Сегодня.

За словами заступника начальника Гідрометцентру Анатолія Прокопенка, перший місяць літа виявиться близьким до норми як за температурою, так і за опадами. Вдень повітря прогріється до +30, вночі буде прохолодніше, до +15 і нижче, особливо у першій декаді.

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Згідно з прогнозами Прокопенка, "верхівка літа" - липень - виявиться спекотною (температура підніметься до +32), але зі зливами. "Після опадів, як правило, холоднішає, але ненадовго, оскільки це все ж липень, — сказав Прокопенко. — В Одеській області та в інших південних регіонах у середині літа очікуються сильні бурі з градом".

Прокопенко каже, що серпень буде прохолодним, з опадами, нижчими від норми. Звідси й регулярні температурні "гойдалки": після дощу буде холоднішати вночі до 12-15 градусів, а вдень середньодобова температура буде +18-24.

У цілому, за словами метеорологів, літо обіцяє бути нестабільним. "Все літо очікуємо нестійку погоду: то спекотно, то холодно. Звісно, що всі ці переходи повинні бути дощовими", — розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди метеорологічного НДІ НАН Вазіра Мартазінова.