В Індонезії стався землетрус

15:30, 24 травня 2017
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У середу, 24 травня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,6.

В Індонезії стався землетрус / CNN
В Індонезії стався землетрус / CNN

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 5,1

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 119 км на схід від населеного пункту Малілі (Malili). Осередок землетрусу залягав на глибині 15,4 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,7 в провінції Північний Хорасан, що на північному сході Ірану, загинули три людини.

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