В Україні завтра збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 25 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у центрі вдень до +24°.
На сході без опадів, температура вдень до +22°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +22°.
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На заході України у четвер пройдуть дощі, місцями з грозами. Вдень до +18°.
У північних областях місцями очікуються опади, температура - до +20°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +24°.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 25 травня
За народним прогнозом, 25 травня – Єпіфанов день. Молоді дівчата приходили до дерев горобини і просили захистити їх від пожеж.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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