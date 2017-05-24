В Україні завтра збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

16:30, 24 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 25 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у центрі вдень до +24°.

На заході України завтра пройдуть дощі / УНІАН
На заході України завтра пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +22°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +22°.

У Глухові Сумської області від удару блискавки загинув поліцейський

На заході України у четвер пройдуть дощі, місцями з грозами. Вдень до +18°.

У північних областях місцями очікуються опади, температура - до +20°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +24°.

За народним прогнозом, 25 травня – Єпіфанов день. Молоді дівчата приходили до дерев горобини і просили захистити їх від пожеж.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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