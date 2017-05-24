У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +20°

17:00, 24 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 25 травня, у столиці пройде дощ, вдень до +20°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com
У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 5.2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:58, а зайде о 20:51.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, у центрі вдень до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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