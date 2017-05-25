В Україні сьогодні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. У центрі до +24°.

На заході України сьогодні пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +22°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +22°.

На заході України в четвер пройдуть дощі з грозами. Вдень до +18°.

У північних областях також очікуються опади, температура до +20°. У центрі України місцями пройдуть дощі. Температура вдень до +24°.

Прогноз на 25 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 25 травня – Єпіфанів день. Молоді дівчата приходили до дерев горобини і просили захистити їх від пожеж.

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