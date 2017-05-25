У Києві сьогодні вдень до +20°, без опадів

08:30, 25 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 25 травня у столиці без опадів, вдень до +20°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:58, а зайде о 20:51.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. В центрі до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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