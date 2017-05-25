У Росії площа лісових пожеж перевищила 8 тисяч га
У Сибіру і на Далекому Сході (РФ) площа лісових пожеж перевищила 8 тис. га.
Зокрема, в Красноярському краї площа займань за добу зросла більш ніж у десять разів, передає ТАСС з посиланням на федеральну Авіалісохорону.
На півночі Китаю більше 3 тисяч осіб задіяні в гасінні лісової пожежі
"За даними на 00:00, площа лісових пожеж у Красноярському краї за добу зросла більш ніж у десять разів до 4 тис. га. В Іркутській області горить понад 800 га, у Бурятії - майже 500 га, у Туві - 200 га, у Забайкаллі - трохи більше 100 га, невеликі пожежі тривають у Томській області (80 га). Загалом на території Сибіру - 7 тис. га", - йдеться в повідомленні.
На Далекому Сході охоплено вогнем більше 1 тисячі га: в Амурській області горить 630 га, у Хабаровському краї - 470 га, в Якутії - 130 га. Невеликі по площі пожежі - у Примор'ї.
Нагадаємо, площа пожежі в лісовому масиві в хошуні Чень-Барга-Ци міста Хулун-Буїр (автономний район Внутрішня Монголія, Північний Китай) досягла 8,4 тис. га.
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