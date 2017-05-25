Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України
Протягом 25-26 травня на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
У Києві сьогодні вдень до +20°, без опадів
Так, 25 травня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м, у нижніх течiях рік Боржава і Латориця - 2,0-3,0 м, з можливим виходом води на заплаву. У місцях сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку із загрозою пiдтоплення понижених територій; швидкоплинне пiдняття рiвнiв води на малих водотоках на 0,5-1,0 м; утворення селевих потоків.
У зв'язку з очiкуваними сильними зливами 25 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м, на окремих дiлянках рiчок до 2,0 м над рiвнями 23 травня на 08:00. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у горах iснує загроза утворення селей.
25-26 травня на рiчках басейнів Прута та Сiрета очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями на 08:00 24 травня.
Нагадаємо, у четвер, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. У центрі до +24°.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +13°
-
Дніпро+26°... +13°
-
Донецьк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+25°... +14°
-
Івано-Франківськ+24°... +12°
-
Київ+25°... +15°
-
Кіровоград+26°... +13°
-
Луганськ+26°... +14°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+25°... +14°
-
Миколаїв+25°... +15°
-
Одеса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +14°
-
Рівне+27°... +14°
-
Сімферополь+25°... +10°
-
Суми+18°... +10°
-
Тернопіль+24°... +13°
-
Харків+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницький+24°... +13°
-
Черкаси+25°... +14°
-
Чернігів+23°... +14°
-
Чернівці+24°... +15°