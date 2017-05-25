Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води на річках західної України

Протягом 25-26 травня на річках західної України очікуються підйоми рівнів води.

На річках західної України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 25 травня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м, у нижніх течiях рік Боржава і Латориця - 2,0-3,0 м, з можливим виходом води на заплаву. У місцях сильних злив можливе формування значного мiсцевого стоку із загрозою пiдтоплення понижених територій; швидкоплинне пiдняття рiвнiв води на малих водотоках на 0,5-1,0 м; утворення селевих потоків.

У зв'язку з очiкуваними сильними зливами 25 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м, на окремих дiлянках рiчок до 2,0 м над рiвнями 23 травня на 08:00. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву. При сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у горах iснує загроза утворення селей.

25-26 травня на рiчках басейнів Прута та Сiрета очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями на 08:00 24 травня.

Нагадаємо, у четвер, 25 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. У центрі до +24°.