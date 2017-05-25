У результаті повені в Китаї загинули семеро людей

У результаті повені в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю загинули семеро людей.

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Повінь також зруйнувала близько 100 будівель, економічний збиток склав близько 8,7 мільйона доларів, передає "РИА Новости" з посиланням на агентство Xinhua.

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23 і 24 травня у чотирьох містах регіону пройшли сильні дощі, які викликали повінь і призвели до значних руйнувань.

За даними місцевої влади, понад 100 будинків були зруйновані, також постраждало близько 1330 гектарів сільгоспугідь.

Нагадаємо, через складні погодні умови в 10 районах Ямайки оголосили попередження про повінь.