У Росії за добу внаслідок пожеж згоріло понад 170 будинків, дві людини загинули (фото)
У Росії на території Красноярського краю і Іркутської області за добу внаслідок пожеж згоріло понад 170 будинків, двоє людей загинуло, сотні залишилися без житла.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС Росії.
"Постраждали 10 населених пунктів, вогнем знищено 171 житловий будинок і 15 нежитлових будівель", - сказав співрозмовник агентства.
Площа лісової пожежі на півночі Китаю перевищила 8 тисяч га
За його словами, у цих будинках проживали 633 людини, у тому числі 95 дітей.
За даними слідчого комітету в Красноярському краї в місті Канськ внаслідок спекотної погоди та значних поривів вітру згоріло 52 будинки, дві людини загинуло.
При цьому в МНС РФ запевняють, що пожежно-рятувальні підрозділи попередили техногенну катастрофу в Красноярському краї, відстоявши від пожеж хімічно небезпечні об'єкти.
Крім того, від численних пожеж в Красноярському краї та Іркутській області пожежним також вдалося відстояти більше 5000 будинків.
За дорученням президента РФ глава МНС Росії Володимир Пучков з оперативною групою надзвичайного відомства прибув до Красноярського краю, де склалася найбільш складна пожежонебезпечна обстановка, щоб на місці проконтролювати хід ліквідації наслідків великих пожеж та надання всебічної допомоги постраждалим.
Раніше повідомлялося, що в Сибіру і на Далекому Сході площа лісових пожеж перевищила 8 тис. га.
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