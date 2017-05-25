У Росії за добу внаслідок пожеж згоріло понад 170 будинків, дві людини загинули (фото)

12:29, 25 травня 2017
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У Росії на території Красноярського краю і Іркутської області за добу внаслідок пожеж згоріло понад 170 будинків, двоє людей загинуло, сотні залишилися без житла.

Пожежа в Красноярському краї / trk7.ru
Пожежа в Красноярському краї / trk7.ru

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС Росії.

"Постраждали 10 населених пунктів, вогнем знищено 171 житловий будинок і 15 нежитлових будівель", - сказав співрозмовник агентства.

Площа лісової пожежі на півночі Китаю перевищила 8 тисяч га

За його словами, у цих будинках проживали 633 людини, у тому числі 95 дітей.

За даними слідчого комітету в Красноярському краї в місті Канськ внаслідок спекотної погоди та значних поривів вітру згоріло 52 будинки, дві людини загинуло.

При цьому в МНС РФ запевняють, що пожежно-рятувальні підрозділи попередили техногенну катастрофу в Красноярському краї, відстоявши від пожеж хімічно небезпечні об'єкти.

Крім того, від численних пожеж в Красноярському краї та Іркутській області пожежним також вдалося відстояти більше 5000 будинків.

За дорученням президента РФ глава МНС Росії Володимир Пучков з оперативною групою надзвичайного відомства прибув до Красноярського краю, де склалася найбільш складна пожежонебезпечна обстановка, щоб на місці проконтролювати хід ліквідації наслідків великих пожеж та надання всебічної допомоги постраждалим.

Лісова пожежа в РФ / trk7.ru
Лісова пожежа в РФ / trk7.ru
Пожежа в Красноярському краї / trk7.ru
Пожежа в Красноярському краї / trk7.ru

Раніше повідомлялося, що в Сибіру і на Далекому Сході площа лісових пожеж перевищила 8 тис. га.

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