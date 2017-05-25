Відлуння румунського землетрусу докотилося до Одеської області

12:56, 25 травня 2017
928
0

Перший поштовх магнітудою 2,9 змінив другий, такий же за силою.

В Ізмаїл з Румунії докотилися два підземних поштовхи / Скріншот
В Ізмаїл з Румунії докотилися два підземних поштовхи / Скріншот

В Ізмаїл з румунської сейсмоактивної зони Вранча в середу ввечері, 24 травня, докотилися два підземні поштовхи.

Коливання ґрунту докотилися до Придунав'я о 19:44, перший поштовх магнітудою 2,9 змінив другий, такий же за силою, передає "Город 24".

"Все ж план "Шатун" працює": соцмережі відреагували на румунський землетрус, який докотився до України (відео)

Це вже третє значний за потужністю землетрус у травні на території Одеської області.

Як повідомляла Погода УНІАН, 19 травня жителі південних районів Одеської області відчули землетрус. Епіцентр підземних зрушень був розташований у Румунії. Сейсмологи зафіксували підземні коливання силою 4,5.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Стрічка новин