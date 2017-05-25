Відлуння румунського землетрусу докотилося до Одеської області

Перший поштовх магнітудою 2,9 змінив другий, такий же за силою.

В Ізмаїл з Румунії докотилися два підземних поштовхи / Скріншот

В Ізмаїл з румунської сейсмоактивної зони Вранча в середу ввечері, 24 травня, докотилися два підземні поштовхи.

Коливання ґрунту докотилися до Придунав'я о 19:44, перший поштовх магнітудою 2,9 змінив другий, такий же за силою, передає "Город 24".

Читайте також "Все ж план "Шатун" працює": соцмережі відреагували на румунський землетрус, який докотився до України (відео)

Це вже третє значний за потужністю землетрус у травні на території Одеської області.

Як повідомляла Погода УНІАН, 19 травня жителі південних районів Одеської області відчули землетрус. Епіцентр підземних зрушень був розташований у Румунії. Сейсмологи зафіксували підземні коливання силою 4,5.