Відлуння румунського землетрусу докотилося до Одеської області
Перший поштовх магнітудою 2,9 змінив другий, такий же за силою.
В Ізмаїл з румунської сейсмоактивної зони Вранча в середу ввечері, 24 травня, докотилися два підземні поштовхи.
Коливання ґрунту докотилися до Придунав'я о 19:44, перший поштовх магнітудою 2,9 змінив другий, такий же за силою, передає "Город 24".
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Це вже третє значний за потужністю землетрус у травні на території Одеської області.
Як повідомляла Погода УНІАН, 19 травня жителі південних районів Одеської області відчули землетрус. Епіцентр підземних зрушень був розташований у Румунії. Сейсмологи зафіксували підземні коливання силою 4,5.
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