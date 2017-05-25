З початку сезону на Евересті загинули десять альпіністів

13:29, 25 травня 2017
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Число загиблих на Евересті альпіністів з початку сезону досягло десяти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Рятувальники виявили намет з тілами чотирьох загиблих альпіністів, коли вели пошуки тіла альпініста зі Словаччини, який помер під час сходження минулого тижня, повідомляє BBC.

У Франції внаслідок сходження лавини загинули троє людей

Усі тіла загиблих були знайдені в так званій "мертвій зоні", де рівень кисню дуже низький.

Раніше на Евересті загинули австралієць Франческо Маркетті, індієць Раві Кумар, а також 85-річний Мін Бахадур Шерчан, який претендував на титул найстарішої людини, що досягла вершини гори. Наприкінці квітня на Евересті загинув і відомий швейцарський альпініст Улі Штек.

Нагадаємо, у результаті сходження сніжної лавини у французькій Савойї на сході країни загинули щонайменше три людини.

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