З початку сезону на Евересті загинули десять альпіністів

Число загиблих на Евересті альпіністів з початку сезону досягло десяти.

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Рятувальники виявили намет з тілами чотирьох загиблих альпіністів, коли вели пошуки тіла альпініста зі Словаччини, який помер під час сходження минулого тижня, повідомляє BBC.

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Усі тіла загиблих були знайдені в так званій "мертвій зоні", де рівень кисню дуже низький.

Раніше на Евересті загинули австралієць Франческо Маркетті, індієць Раві Кумар, а також 85-річний Мін Бахадур Шерчан, який претендував на титул найстарішої людини, що досягла вершини гори. Наприкінці квітня на Евересті загинув і відомий швейцарський альпініст Улі Штек.

Нагадаємо, у результаті сходження сніжної лавини у французькій Савойї на сході країни загинули щонайменше три людини.