Киян попереджають про пожежну небезпеку

14:31, 25 травня 2017
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Сьогодні, 25 травня, у столиці утримається висока пожежна небезпека.

У Києві зберігається пожежна небезпека / ДСНС
У Києві зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"За даними Укргідрометцентру, 25 травня по Києву утримається висока (4 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, 25 травня у столиці без опадів, вдень до +20°.

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