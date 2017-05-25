На південному заході Китаю 23 тисячі людей постраждали від проливних дощів

15:44, 25 травня 2017
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З 20 по 24 травня частину районів міста центрального підпорядкування Чунцин на південному сході Китаю накрили найсильніші з початку нинішнього сезону паводків проливні дощі.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зливові дощі тривали 92 години, максимальна кількість опадів досягла 194,6 мм, передає Xinhua з посиланням на міський штаб по боротьбі з повенями і засухою.

У результаті руйнівної повені в Таїланді загинули двоє люде

Відзначається, що дощі порушили нормальний ритм життя понад 23 тис. жителів, одна людина загинула, 660 осіб були евакуйовані. Крім того, через зливи постраждали 1397 га посівів сільськогосподарських культур, обрушилося 240 приміщень.

Нагадаємо, через складні погодні умови в 10 районах Ямайки оголосили попередження про повінь.

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