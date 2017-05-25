На південному заході Китаю 23 тисячі людей постраждали від проливних дощів

З 20 по 24 травня частину районів міста центрального підпорядкування Чунцин на південному сході Китаю накрили найсильніші з початку нинішнього сезону паводків проливні дощі.

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Зливові дощі тривали 92 години, максимальна кількість опадів досягла 194,6 мм, передає Xinhua з посиланням на міський штаб по боротьбі з повенями і засухою.

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Відзначається, що дощі порушили нормальний ритм життя понад 23 тис. жителів, одна людина загинула, 660 осіб були евакуйовані. Крім того, через зливи постраждали 1397 га посівів сільськогосподарських культур, обрушилося 240 приміщень.

Нагадаємо, через складні погодні умови в 10 районах Ямайки оголосили попередження про повінь.