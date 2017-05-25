В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на сході вдень до +23° (відеопрогноз)

16:30, 25 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на сході вдень до +23°.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / volynnews.com
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / volynnews.com

На сході без опадів, температура вдень до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +22°.

Відлуння румунського землетрусу докотилося до Одеської області

На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде у Волинській області - до +21°.

У північних областях очікуються опади, температура - до +22°. У центрі України практично без опадів, температура вдень до +23°.

За народним прогнозом, 26 травня – Ликера Комарниця. Теплий вітер до цього періоду приносив з собою комарів.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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