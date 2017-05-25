Завтра в Києві пройде дощ, вдень до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 травня у столиці пройде дощ, вдень до +21°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 04:57, а зайде о 20:53.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 травня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на сході вдень до +23°.

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