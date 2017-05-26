Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на сході вдень до +23° (карта)

08:03, 26 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 26 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На сході до +23°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +23°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +22°.

На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде на Волині - до +21°.

У північних областях також очікуються опади, температура до +22°. У центрі України місцями пройдуть дощі. Температура вдень до +23°.

Прогноз на 26 травня / УНІАН
Прогноз на 26 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 травня – Ликера Комарниця. Теплий вітер до цього періоду приносив з собою комарів.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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