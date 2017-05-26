У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +21°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 травня, у столиці пройде дощ, вдень до +21°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +17°. Вітер мынливий, до 2.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:57, а зайде о 20:53.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На сході до +23°.

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