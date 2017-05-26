У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +21°

08:30, 26 травня 2017
678
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 26 травня, у столиці пройде дощ, вдень до +21°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +17°. Вітер мынливий, до 2.3 м/с.

Відлуння румунського землетрусу докотилося до Одеської області

Сонце в столиці зійшло у 04:57, а зайде о 20:53.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На сході до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Стрічка новин