В Індонезії стався землетрус
У п'ятницю, 26 травня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,6.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Відлуння румунського землетрусу докотилося до Одеської області
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 62 км на південний захід від населеного пункту Паненггоеде (Panenggoede). Осередок землетрусу залягав на глибині 43,1 км
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,7 в провінції Північний Хорасан, що на північному сході Ірану, загинули три людини.
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