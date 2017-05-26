В Індонезії стався землетрус

09:30, 26 травня 2017
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У п'ятницю, 26 травня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,6.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Відлуння румунського землетрусу докотилося до Одеської області

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 62 км на південний захід від населеного пункту Паненггоеде (Panenggoede). Осередок землетрусу залягав на глибині 43,1 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,7 в провінції Північний Хорасан, що на північному сході Ірану, загинули три людини.

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