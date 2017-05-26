У Болівії сотні людей постраждали через повені

Департамент Санта-Крус в Болівії постраждав від сильних дощів та вітру.

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Зокрема, у місті Санта-Крус-де-ла-Сьєрра через повені постраждали більше 200 сімей, передає Floodlist.

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Повідомляється, що загалом повені охопили не менше 30 районів. За інформацією місцевої влади, пошкоджено близько 100 будинків.

Метеорологи повідомили, що в Санта-Крус за 24 години випало більше 126 мм опадів, що відповідає нормі за весь травень.

Нагадаємо, у результаті повені в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю загинули семеро людей.