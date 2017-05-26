У Болівії сотні людей постраждали через повені

10:33, 26 травня 2017
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Департамент Санта-Крус в Болівії постраждав від сильних дощів та вітру.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зокрема, у місті Санта-Крус-де-ла-Сьєрра через повені постраждали більше 200 сімей, передає Floodlist.

Ямайка постраждала від масштабної повені

Повідомляється, що загалом повені охопили не менше 30 районів. За інформацією місцевої влади, пошкоджено близько 100 будинків.

Метеорологи повідомили, що в Санта-Крус за 24 години випало більше 126 мм опадів, що відповідає нормі за весь травень.

Нагадаємо, у результаті повені в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю загинули семеро людей.

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