На сході Австралії пройшли рекордні дощі
Сильні дощі пройшли на сході Австралії.
Зокрема, у місті Голд Кост за один день випало 52 мм опадів, що становить половину місячної норми травня, повідомляє Al Jazeera.
Ямайка постраждала від масштабної повені
У місті Нарума (штат Новий Південний Уельс) за добу випало 92 мм опадів, що перевищує середні показники місяця.
Найбільш руйнівні зливи були зафіксовані в Тасманії. На острові Фліндерс за 24 години випало 110 мм дощу, у той час як середнє значення місяця становить 78 мм. Зливи супроводжувалися сильними вітром, сила якого досягала 80 км/год. У зв'язку зі складними погодними умовами місцеве метеобюро випустило штормове попередження.
Нагадаємо, у результаті повені в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю загинули сім чоловік.
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