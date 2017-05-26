На сході Австралії пройшли рекордні дощі

11:24, 26 травня 2017
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Сильні дощі пройшли на сході Австралії.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зокрема, у місті Голд Кост за один день випало 52 мм опадів, що становить половину місячної норми травня, повідомляє Al Jazeera.

Ямайка постраждала від масштабної повені

У місті Нарума (штат Новий Південний Уельс) за добу випало 92 мм опадів, що перевищує середні показники місяця.

Найбільш руйнівні зливи були зафіксовані в Тасманії. На острові Фліндерс за 24 години випало 110 мм дощу, у той час як середнє значення місяця становить 78 мм. Зливи супроводжувалися сильними вітром, сила якого досягала 80 км/год. У зв'язку зі складними погодними умовами місцеве метеобюро випустило штормове попередження.

Нагадаємо, у результаті повені в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю загинули сім чоловік.

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