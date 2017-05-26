Погода на вихідні: в Україні буде тепло, у суботу місцями пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

В суботу в Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +10°, удень +20°. У неділю хмарно з проясненнями, +13°...+23°.

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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +19°. У неділю сонячно, +11°...+21°.

У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +20°, без опадів. У неділю вночі +12°, вдень +23°, ясно і без опадів.

У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +8°...+20°. У неділю до +22°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +11°, вдень +22°, можливий дощ. У неділю +11°...+24°.

У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +10°, удень +20°. У неділю +9°...+19°, без опадів.

Прогноз на 27 травня / УНІАН

Прогноз на 28 травня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +10°, удень +22°. У неділю без опадів, температура повітря +11°...+23°.

У Сімферополі завтра мінлива хмарність, +12°...+23°. У неділю +13°...+21°, злива.

Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю без опадів, температура до +24°.

У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +11°, вдень +23°. У неділю температура до +22°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +11°, вдень +23°. У неділю +10°...+22°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу злива, температура до +13°. У неділю без опадів, вночі +3°, вдень +17°.

У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі +6°, вдень +18°. У неділю без опадів, вночі +7°, вдень до +22°.

У Трускавці у суботу очікуються опади, температура до +18°. У неділю температура вдень +21°, без опадів.

У Сваляві завтра без опадів, +20°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +9° ...+22°.

У Затоці в суботу дощ, температура вночі +12°, вдень до +21°. У неділю без опадів, +23°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +11° ...+23°, у неділю до +24°.

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