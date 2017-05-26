Погода на вихідні: в Україні буде тепло, у суботу місцями пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +10°, удень +20°. У неділю хмарно з проясненнями, +13°...+23°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на сході вдень до +23° (карта)
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +19°. У неділю сонячно, +11°...+21°.
У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +20°, без опадів. У неділю вночі +12°, вдень +23°, ясно і без опадів.
У Вінниці в суботу мінлива хмарність, температура повітря +8°...+20°. У неділю до +22°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +11°, вдень +22°, можливий дощ. У неділю +11°...+24°.
У Харкові в суботу пройде дощ, температура вночі +10°, удень +20°. У неділю +9°...+19°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +10°, удень +22°. У неділю без опадів, температура повітря +11°...+23°.
У Сімферополі завтра мінлива хмарність, +12°...+23°. У неділю +13°...+21°, злива.
Жителям Маріуполя обіцяють на суботу невелику хмарність, температура вночі +11°, вдень +22°. У неділю без опадів, температура до +24°.
У Краматорську в суботу хмарно, температура вночі +11°, вдень +23°. У неділю температура до +22°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +11°, вдень +23°. У неділю +10°...+22°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу злива, температура до +13°. У неділю без опадів, вночі +3°, вдень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу пройде дощ, вночі +6°, вдень +18°. У неділю без опадів, вночі +7°, вдень до +22°.
У Трускавці у суботу очікуються опади, температура до +18°. У неділю температура вдень +21°, без опадів.
У Сваляві завтра без опадів, +20°, у неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +9° ...+22°.
У Затоці в суботу дощ, температура вночі +12°, вдень до +21°. У неділю без опадів, +23°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, у суботу температура +11° ...+23°, у неділю до +24°.
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Погода в Україні
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Вінниця+24°... +13°
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Дніпро+26°... +13°
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Донецьк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +14°
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Івано-Франківськ+24°... +12°
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Київ+25°... +15°
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Кіровоград+26°... +13°
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Луганськ+26°... +14°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+25°... +14°
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Миколаїв+25°... +15°
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Одеса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+25°... +10°
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Суми+18°... +10°
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Тернопіль+24°... +13°
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Харків+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницький+24°... +13°
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Черкаси+25°... +14°
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Чернігів+23°... +14°
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Чернівці+24°... +15°