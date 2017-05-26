Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води на річках України

Сьогодні, 26 травня, на рiчках басейнів Прута та Сiрета очікуються підйоми рівнів води.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"26 травня на рiчках басейнів Прута та Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями на 8 год 24 травня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.