Рятувальники попереджають про підйоми рівнів води на річках України

13:00, 26 травня 2017
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Сьогодні, 26 травня, на рiчках басейнів Прута та Сiрета очікуються підйоми рівнів води.

galleryua.com
 На річках України очікуються підйоми рівнів води /  galleryua.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на сході вдень до +23° (карта)

"26 травня на рiчках басейнів Прута та Сiрету очiкується змiна гiдрологiчного режиму з пiдйомами рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями на 8 год 24 травня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні збережеться тепла погода, місцями пройдуть дощі.

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