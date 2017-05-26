Сильна злива накрила Київ, деякі райони затопило (фото, відео)

Сьогодні, 26 травня, у столиці з ранку пройшов сильний дощ.

Київ сьогодні накрило дощем / фото instagram.com/mr_1ggy/

Користувачі соціальних мереж діляться фотографіями і відео сьогоднішньої зливи в Києві.

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Через негоду особливо не пощастило автомобілістам. Так, dtp.kiev.ua опублікував у Facebook фото підтопленого автомобіля на Лук'янівці.

Публікація від Iggy (@mr_1ggy) Травень 26 2017 о 2:17 PDT

Публікація від Nadiia Ivakhnenko (@ivakhnenko.nadiia) Травень 26 2017 о 1:48 PDT

Крім того, під дощем у Києві пройшли урочисті лінійки в деяких школах.