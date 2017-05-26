Сильна злива накрила Київ, деякі райони затопило (фото, відео)

13:28, 26 травня 2017
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Сьогодні, 26 травня, у столиці з ранку пройшов сильний дощ.

Київ сьогодні накрило дощем / фото instagram.com/mr_1ggy/
Київ сьогодні накрило дощем / фото instagram.com/mr_1ggy/

Користувачі соціальних мереж діляться фотографіями і відео сьогоднішньої зливи в Києві.

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Через негоду особливо не пощастило автомобілістам. Так, dtp.kiev.ua опублікував у Facebook фото підтопленого автомобіля на Лук'янівці.

Публікація від Iggy (@mr_1ggy)

Крім того, під дощем у Києві пройшли урочисті лінійки в деяких школах.

Публікація від Nadia Ponych (@nadia_quant)

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