У Росії через лісові пожежі більше 500 людей залишилися без даху над головою

У Красноярському краї (РФ) 533 людини через лісові пожежі залишилися без даху над головою.

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Серед них - 67 дітей в місті Канську, селищі Стрілка і двох селищах Нижнєінгаського і Бірюлюського районів, передає ТАСС.

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Великі пожежі забрали життя трьох людей. Дві людини загинули в Канську, їхні особи встановлюються. Про третього загиблого, 77-річного жителя селища Тиличет, стало відомо 25 травня.

Відзначається, що ще дві людини знаходяться в лікарнях Канська і Лісосибирська, їхнім життям нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Росії на території Красноярського краю та Іркутської області за добу внаслідок пожеж згоріло понад 170 будинків.