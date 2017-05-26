У Росії через лісові пожежі більше 500 людей залишилися без даху над головою

14:45, 26 травня 2017
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У Красноярському краї (РФ) 533 людини через лісові пожежі залишилися без даху над головою.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Серед них - 67 дітей в місті Канську, селищі Стрілка і двох селищах Нижнєінгаського і Бірюлюського районів, передає ТАСС.

Площа лісової пожежі на півночі Китаю перевищила 8 тисяч га

Великі пожежі забрали життя трьох людей. Дві людини загинули в Канську, їхні особи встановлюються. Про третього загиблого, 77-річного жителя селища Тиличет, стало відомо 25 травня.

Відзначається, що ще дві людини знаходяться в лікарнях Канська і Лісосибирська, їхнім життям нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Росії на території Красноярського краю та Іркутської області за добу внаслідок пожеж згоріло понад 170 будинків.

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