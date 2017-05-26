У результаті повеней у Шрі-Ланці загинули 25 людей

У Шрі-Ланці в результаті повеней і зсувів загинули не менше 25 осіб.

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Ще десятки людей зникли безвісти, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

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"Не менше п'яти зсувів зійшло в декількох місцях у Калутарі", - йдеться в повідомленні.

Центр боротьби зі стихійними лихами повідомив, що 25 осіб загинуло та 42 пропали безвісти.

У пошуково-рятувальній операції задіяно понад 400 військових.

Нагадаємо, департамент Санта-Крус в Болівії постраждав від сильних дощів та вітру.