У Києві сьогодні очікується гроза й короткочасний дощ
Температура вдень у столиці - близько 20°.
У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби у столиці очікується гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Також на сьогодні синоптики прогнозують у Києві мінливу хмарність і короткочасний дощ. Температура вдень близько 20°.
Погода на вихідні: в Україні буде тепло, у суботу місцями пройдуть дощі (карта)
Завтра, 28 травня, без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 22-24°. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.
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