У Києві сьогодні очікується гроза й короткочасний дощ

14:03, 27 травня 2017
1313
0

Температура вдень у столиці - близько 20°.

фото УНІАН
Синоптики прогнозують короткочасний дощ у столиці / фото УНІАН

У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби у столиці очікується гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також на сьогодні синоптики прогнозують у Києві мінливу хмарність і короткочасний дощ. Температура вдень близько 20°.

Погода на вихідні: в Україні буде тепло, у суботу місцями пройдуть дощі (карта)

Завтра, 28 травня, без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 22-24°. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Стрічка новин