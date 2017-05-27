У Києві сьогодні очікується гроза й короткочасний дощ

Температура вдень у столиці - близько 20°.

Синоптики прогнозують короткочасний дощ у столиці / фото УНІАН

У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби у столиці очікується гроза. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також на сьогодні синоптики прогнозують у Києві мінливу хмарність і короткочасний дощ. Температура вдень близько 20°.

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Завтра, 28 травня, без опадів, температура вночі 7-9°, вдень 22-24°. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.