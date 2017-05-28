У Туреччині стався потужний землетрус

Інформації про постраждалих наразі немає.

Туреччину сколихнув потужний землетрус / фото emsc-csem.org

У Туреччині в провінції Маніса стався землетрус магнітудою 5,1. Про це передає Reuters, посилаючись на телекомпанію CNN Turk.

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Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Саруханли в Манісі на глибині 10 км, їхні наслідки були відчутні в сусідніх містах.

За попередньою інформацією, землетрус не призвів до жертв й не завдав шкоди. Зазначається, що землетрус стався о 16:53 за Гринвічем.

Як повідомляла Погода УНІАН, в середу, 24 травня, біля берегів Аляски (США) стався землетрус магнітудою 5,1.