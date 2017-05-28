В Україні запанує літня погода - синоптик

Завтра погода потішить українців.

Нарешті в Україні буде тепло / фото mosaicon.hu

У понеділок, 29 травня, в Україні практично літня погода. Температура повітря вдень +20+26°.

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"Ніч, яка погрожувала кілька днів тому нашому північному сходу заморозками, передумала. Усі наближені до нуля градуси відтягнулися на північний схід за кордон України. Тому вночі там буде прохолодно, але безпечно", - пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

А вдень, за її словами, буде сухо та сонячно по всій України, лише трохи вологих хмар "покрутиться" у центрі, Приазов'ї та на Сумщині.

"Завтра в столиці - сонечко і дуже тепла погода", - прогнозує синоптик.

Як повідомляла Погода УНІАН, у цілому літо в Україні буде "середньостатистичним", без особливої спеки, так й дощів пройде достатньо. Але, як і рік тому, варто очікувати раптових потеплінь і різких похолодань.