Понад 150 осіб загинули через повені на Шрі-Ланці

Рятувальники використовують тимчасове затишшя, щоб допомогти найбільш постраждалим від стихії районам.

Наслідки стихії на Шрі Ланці / REUTERS

Жертвами повеней і обвалів на Шрі-Ланці стали 151 людина, ще 111 числяться зниклими без вісти. Майже півмільйона жителів були евакуйовані, передає Бі-Бі-Сі.

На Шрі-Ланку обрушилися найсильніші за останні 14 років зливи, і, згідно з прогнозами метеорологів, найближчим часом не припиняться.

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Більш руйнівною була тільки повінь травня 2003 року, коли в результаті злив і сильного вітру загинули 250 осіб і були зруйновані 10 000 будинків.

Рятувальники використовують тимчасове затишшя, щоб допомогти найбільш постраждалим від стихії районам. Разом з ними працюють військові - вони надали катери і вертольоти.

REUTERS

Як повідомляє місцева газета Daily Mirror, в Коломбо прибув другий корабель індійського військово-морського флоту - десантне судно "Шардул" з вантажем гуманітарної допомоги і надувними човнами. Раніше в суботу до берегів Шрі-Ланки підійшов корвет "Кірол".

Шрі-Ланка звернулася в ООН і до країн Південної Азії за допомогою в усуненні наслідків стихійного лиха.