Понад 150 осіб загинули через повені на Шрі-Ланці

03:04, 29 травня 2017
1038
0

Рятувальники використовують тимчасове затишшя, щоб допомогти найбільш постраждалим від стихії районам.

REUTERS
Наслідки стихії на Шрі Ланці / REUTERS

Жертвами повеней і обвалів на Шрі-Ланці стали 151 людина, ще 111 числяться зниклими без вісти. Майже півмільйона жителів були евакуйовані, передає Бі-Бі-Сі.

На Шрі-Ланку обрушилися найсильніші за останні 14 років зливи, і, згідно з прогнозами метеорологів, найближчим часом не припиняться.

У Чилі через повені евакуювали три тисячі осіб (відео)

Більш руйнівною була тільки повінь травня 2003 року, коли в результаті злив і сильного вітру загинули 250 осіб і були зруйновані 10 000 будинків.

Рятувальники використовують тимчасове затишшя, щоб допомогти найбільш постраждалим від стихії районам. Разом з ними працюють військові - вони надали катери і вертольоти.

REUTERS
REUTERS

Як повідомляє місцева газета Daily Mirror, в Коломбо прибув другий корабель індійського військово-морського флоту - десантне судно "Шардул" з вантажем гуманітарної допомоги і надувними човнами. Раніше в суботу до берегів Шрі-Ланки підійшов корвет "Кірол".

Шрі-Ланка звернулася в ООН і до країн Південної Азії за допомогою в усуненні наслідків стихійного лиха.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півночі Китаю вирує природна пожежа На півночі Китаю вирує природна пожежа
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Стрічка новин