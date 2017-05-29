В Україні сьогодні без опадів, місцями потепліє до +27° (карта)

08:03, 29 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 29 травня, в Україні без опадів, місцями потепліє до +27°.

Сьогодні В Україні без опадів / galleryua.com, viktort
Сьогодні в Україні без опадів / galleryua.com, viktort

На сході без опадів, температура вдень до +24°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +25°.

Сильна злива накрила Київ, деякі райони затопило (фото, відео)

На заході України в понеділок хмарно з проясненнями, вдень до +26°.

У північних областях без опадів, температура до +27°. У центрі України мінлива хмарність. Температура вдень до +27°.

Прогноз на 29 травня / УНІАН
Прогноз на 29 травня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 травня – Федір Житник. Цей день був останнім для посіву всіх ярих культур.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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