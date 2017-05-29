У Києві сьогодні вдень до +27°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 травня у столиці без опадів, вдень до +27°.

У Києві сьогодні бедут тепло / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 04:44, а зайде в 20:15.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 травня, в Україні без опадів, місцями потепліє до +27°.

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