У Києві сьогодні вдень до +27°, без опадів

08:30, 29 травня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 травня у столиці без опадів, вдень до +27°.

У Києві сьогодні бедут тепло / tov-tob.livejournal.com
У Києві сьогодні бедут тепло / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +17°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

Сильна злива накрила Київ, деякі райони затопило (фото, відео)

Сонце в столиці зійшло у 04:44, а зайде в 20:15.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 травня, в Україні без опадів, місцями потепліє до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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