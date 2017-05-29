Число жертв повеней на Шрі-Ланці перевищило 160 осіб (фоторепортаж)

У результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 164 людини.

Повінь на Шрі-Ланці / Reuters

Ще 104 людини числяться зниклими безвісти, передає "РИА Новости" з посиланням на Центр реагування на надзвичайні події Шрі-Ланки.

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Також повідомляється, що 29 і 30 травня в багатьох регіонах країни очікується штормовий вітер, який досягатиме швидкості 80 км/год, у деяких місцях може пройти проливний дощ.

Шрі-Ланка вже звернулася в ООН і до країн Південної Азії за допомогою в усуненні наслідків розгулу стихії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 151 загиблого.