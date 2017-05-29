В Індії майже 20 людей загинули від ударів блискавок

Не менше 18 осіб загинули в результаті ударів блискавок в індійському штаті Біхар.

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У штаті пройшли сильні дощі, які супроводжувалися грозою і сильним вітром, який пошкодив кілька будівель, повідомляє oneindia.com з посиланням на PTA.

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18 осіб загинули від травм, отриманих під час ударів блискавок. Ще п'ятеро померли через обвалення стін через сильний вітер під час грози.

Також наголошується, що 30-31 травня в Індії почнеться сезон дощів.

Нагадаємо, у результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 164 людини.