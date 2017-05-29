В Індії майже 20 людей загинули від ударів блискавок
Не менше 18 осіб загинули в результаті ударів блискавок в індійському штаті Біхар.
У штаті пройшли сильні дощі, які супроводжувалися грозою і сильним вітром, який пошкодив кілька будівель, повідомляє oneindia.com з посиланням на PTA.
У Глухові Сумської області від удару блискавки загинув поліцейський
18 осіб загинули від травм, отриманих під час ударів блискавок. Ще п'ятеро померли через обвалення стін через сильний вітер під час грози.
Також наголошується, що 30-31 травня в Індії почнеться сезон дощів.
Нагадаємо, у результаті повеней на Шрі-Ланці загинули 164 людини.
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