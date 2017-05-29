У неділю, 28 травня, у Чилі стався землетрус магнітудою 4,9.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 145 км на північ від міста Калама. Осередок землетрусу залягав на глибині 139,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 5,7 у провінції Північний Хорасан, що на північному сході Ірану, загинули три людини.