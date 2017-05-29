Погода на тиждень: до України прийде літня спека з грозовими дощами (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично кожного дня буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.

Цього тижня в Україні буде спекотно / mosaicon.hu

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. Найтепліше буде на заході і у центрі - до +27°. В інших регіонах вдень стовпчик термометра підніметься до +26°.

Прогноз на 29 травня / УНІАН

У вівторок, 30 травня, практично без опадів. Вдень у центрі і на заході до +28°, в інших регіонах +24°...+27°.

Прогноз на 30 травня / УНІАН

У середу, 31 травня, на заході пройдуть дощі з грозами. Вдень на сході очікується до +30°.

Прогноз на 31 травня / УНІАН

У четвер в Україні місцями пройдуть дощі. Вночі по країні +8°...+16°, вдень на півдні до +29°.

Прогноз на 1 червня / УНІАН

У п'ятницю без опадів. На півдні вдень до +26°, в інших регіонах +20°...+24°.

Прогноз на 2 червня / УНІАН

3 і 4 червня в Україні буде сонячно і без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернігівській і Сумській областях - до +7°, на решті території +8°...+12°. Вдень температура по країні +20°...+25°. У неділю вночі на сході до +8°, вдень в Україні +20°...+28°.

Прогноз на 3 червня / УНІАН

Прогноз на 4 червня / УНІАН

Народний прогноз

29 травня – Федір Житник. Цей день був останнім для посіву всіх ярих культур. 30 травня – Євдокія. Люди казали: "Яка Євдокія, таке буде і літо".

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31 травня – Федот Овсяник. Святий вважається покровителем весни. Його вважали найкращим помічником: "Прийде Федот — останній дубовий лист розгорне".

1 червня — Івана Довгого. Якщо в цей день прохолодна погода, ще 40 днів тепла не варто чекати. 2 червня — Талагія. Йде дощ — усе літо буде сонячним, а в грудні почнуться снігопади.

3 червня — Костянтина. Якщо у цей день буде дощ з градом, то 3 грудня — сніг з крупою. 4 червня — мученика Василіска, Волошковий день. Сильна роса вранці 4 червня - чекай багатого врожаю.

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