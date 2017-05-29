У Ріо-де-Жанейро через сильний туман скасували понад 50 авіарейсів

13:00, 29 травня 2017
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У неділю, 28 травня, з аеропорту Сантос-Дюмон (Ріо-де-Жанейро, Бразилія) через туман було затримано більше 50 авіарейсів.

Туман над Ріо-де-Жанейро / Globo
Туман над Ріо-де-Жанейро / Globo

Аеропорт Сантос-Дюмон, який розташований в центрі міста, був закритий для прийому літаків. Літаки, що приьували, перенаправляли до інших гаваней, передає ТАСС з посиланням на бразильський телеканал Globo.

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Туман охопив місто вранці 28 травня. Зараз аеропорт відновив свою рабту.

Нагадаємо, біля Армона (штат Каліфорнія, США) через густий туман в аварію потрапили не менше 50 автомобілів.

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