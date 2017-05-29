Сильний град знищив виноградники на сході Грузії

Сильний град завдав шкоди трьом селам (Джугаані, Бодбісхеві і Тібаані) Сигнахського району Грузії.

У Грузії випав великий град / Голос Карпат

Особливо складне становище в Тібаані, де град знищив сільськогосподарські угіддя, фруктові сади, овочі, виноградники, повідомляє "Новини Грузії" з посиланням на "Руставі-2".

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"На щастя, у мене не було інформації про те, що постраждала худоба і птиця. Однак виноградники сильно постраждали - майже на 80-90%. Місцями залишилися одні стовбури", - повідомила представник місцевого самоврядування Тібаані Лія Мадзгарашвілі.

За словами місцевих мешканців, град "величною з горіх" знищив овочі і виноградники.

Нагадаємо, у тихоокеанській державі Самоа лише другий раз за всю історію метеоспостережень випав град.