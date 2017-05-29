Сильний град знищив виноградники на сході Грузії

14:34, 29 травня 2017
1186
0

Сильний град завдав шкоди трьом селам (Джугаані, Бодбісхеві і Тібаані) Сигнахського району Грузії.

У Грузії випав великий град / Голос Карпат
У Грузії випав великий град / Голос Карпат

Особливо складне становище в Тібаані, де град знищив сільськогосподарські угіддя, фруктові сади, овочі, виноградники, повідомляє "Новини Грузії" з посиланням на "Руставі-2".

В Одесі вирувала злива й випав град (фоторепортаж, відео)

"На щастя, у мене не було інформації про те, що постраждала худоба і птиця. Однак виноградники сильно постраждали - майже на 80-90%. Місцями залишилися одні стовбури", - повідомила представник місцевого самоврядування Тібаані Лія Мадзгарашвілі.

За словами місцевих мешканців, град "величною з горіх" знищив овочі і виноградники.

Нагадаємо, у тихоокеанській державі Самоа лише другий раз за всю історію метеоспостережень випав град.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років Травень у Києві став одним з найспекотніших за останні 137 років
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +22° У Києві завтра без опадів, температура до +22°
У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз) У перший день літа в Україні похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
94 %
748 мм
5.8 м/с
98 %
Стрічка новин