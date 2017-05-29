В Австрії після сходу зсуву врятували 17 людей

У відомій австрійській ущелині Ліхтенштайнкламм 27 травня стався великий обвал гірських каменів.

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У результаті обвалення ґрунту і скелястої породи на один з мостів виявилися заблоковані 17 осіб.

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На місці події працювали рятувальники і бригади швидкої допомоги, передає ТАСС з посиланням на гірничорятувальну службу регіону.

Операція з порятунку людей з заваленого відрізка благополучно завершена, і всіх 17 людей і одну собаку підняли на поверхню через рятувальну драбину на одній із стежок.

П'ять осіб постраждали, працівники Червоного Хреста надали їм допомогу на місці, після чого вони були госпіталізовані.

На думку геологів, обвал скелі стався через дуже високу температуру повітря.

Нагадаємо, у результаті сходу зсуву в провінції Південний Сулавесі (Індонезія) загинули сім осіб.