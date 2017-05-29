В Україні завтра збережеться спекотна погода, місцями пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 травня в Україні практично без опадів, вдень місцями до +28°.

В Україні завтра практично без опадів / ua-travels.livejournal.com

На сході практично без опадів, температура вдень до +26°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода, температура до +26°.

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На заході України у вівторок місцями пройдуть дощі з грозами. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +28°.

У північних областях без опадів, температура - до +26°. У центрі України хмарно з проясненнями, температура вдень до +28°.

За народним прогнозом, 30 травня – Євдокія. Селяни огортали картоплю. Крім цього, люди говориили: "Яка Євдокія, таке буде і літо".

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