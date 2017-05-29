У Києві завтра без опадів, вдень до +26°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 30 травня, у столиці без опадів, вдень до +26°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер західний, до 3,5 м/с.

Читайте також Погода на тиждень: до України прийде літня спека з грозовими дощами (карта)

Сонце в столиці зійде у 04:53, а зайде о 20:57.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня в Україні практично без опадів, вдень місцями до +28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.