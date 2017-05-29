На Москву обрушився ураган: вітер валить дерева і дахи, шестеро людей загинули (фото, відео)

Ураган, що почався у Москві, може тривати до вечора і принести до третини від місячної норми опадів.

Погана погода вже призвела до жертв / twitter.com/AlexNaryshkin

Ураган, що почався у Москві, може тривати до вечора і принести до третини від місячної норми опадів, пориви вітру досягають 16 метрів в секунду. Про це повідомляє РИА Новости.

Проходження холодного фронту супроводжується зливою / facebook.com/thelentach

У Москві #ураган . Спостерігаю за міграцією стільців і дорожніх обмежувачів. pic.twitter.com/qJL7urfHIz — Shoggoth (@all_is_dust) May 29, 2017

Ураган в Москві. Район Аеропорт pic.twitter.com/lXzDKZnKv5 — Олексій Наришкін (@AlexNaryshkin) May 29, 2017

Жесть A post shared by @banan_banaan on May 29, 2017 о 5:55am PDT

Дощ у Москві pic.twitter.com/NJdeCqeJJO — Vladimir Kharitonov (@v_x) May 29, 2017

Нова собянинская програма по боротьбі з автомобілями в центрі міста pic.twitter.com/RZjBPvbpFM — Badamshin (@badamshin_s) May 29, 2017

Спасибі тобі, мій ангел охоронець! Це дерево впало у мене за спиною! Ноги трусяться досі!#уроган#уроганище #вітер#дощ#смерч #ангелхранитель#спасибі#щасливий#щасливчик#ялюблютебяжизнь A post shared by alevtia_d (@alevtia_d) on May 29, 2017 о 5:55am PDT

Проходження холодного фронту супроводжується зливою, місцями з грозою, не виключено, що може десь пройти град. Погана погода вже призвела до жертв.

Як повідомляє Медуза, загинули шість осіб. В одному з випадків, ураган перевернув зупинку громадського транспорту.

Те чудове відчуття, коли вчасно зайшов в магазин #бережися A post shared by Dima Rachmanov (@dim580) on May 29, 2017 о 6:17am PDT

Як повідомляв УНІАН, в Росії через загрозу прориву дамби евакуювали понад 60 тисяч жителів.