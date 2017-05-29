На Москву обрушився ураган: вітер валить дерева і дахи, шестеро людей загинули (фото, відео)

17:14, 29 травня 2017
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Ураган, що почався у Москві, може тривати до вечора і принести до третини від місячної норми опадів.

twitter.com/AlexNaryshkin
Погана погода вже призвела до жертв / twitter.com/AlexNaryshkin

Ураган, що почався у Москві, може тривати до вечора і принести до третини від місячної норми опадів, пориви вітру досягають 16 метрів в секунду. Про це повідомляє РИА Новости.

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Проходження холодного фронту супроводжується зливою / facebook.com/thelentach

Жесть

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Проходження холодного фронту супроводжується зливою, місцями з грозою, не виключено, що може десь пройти град. Погана погода вже призвела до жертв.

Як повідомляє Медуза, загинули шість осіб. В одному з випадків, ураган перевернув зупинку громадського транспорту.

Те чудове відчуття, коли вчасно зайшов в магазин #бережися

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Як повідомляв УНІАН, в Росії через загрозу прориву дамби евакуювали понад 60 тисяч жителів.

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