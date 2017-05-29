На Москву обрушився ураган: вітер валить дерева і дахи, шестеро людей загинули (фото, відео)
Ураган, що почався у Москві, може тривати до вечора і принести до третини від місячної норми опадів.
Ураган, що почався у Москві, може тривати до вечора і принести до третини від місячної норми опадів, пориви вітру досягають 16 метрів в секунду. Про це повідомляє РИА Новости.
Дах повернися pic.twitter.com/0mKvhEGRcf— Блогер Женя (@AnteUni) May 29, 2017
У Москві #ураган . Спостерігаю за міграцією стільців і дорожніх обмежувачів. pic.twitter.com/qJL7urfHIz— Shoggoth (@all_is_dust) May 29, 2017
Ураган в Москві. Район Аеропорт pic.twitter.com/lXzDKZnKv5— Олексій Наришкін (@AlexNaryshkin) May 29, 2017
Дощ у Москві pic.twitter.com/NJdeCqeJJO— Vladimir Kharitonov (@v_x) May 29, 2017
Нова собянинская програма по боротьбі з автомобілями в центрі міста pic.twitter.com/RZjBPvbpFM— Badamshin (@badamshin_s) May 29, 2017
Проходження холодного фронту супроводжується зливою, місцями з грозою, не виключено, що може десь пройти град. Погана погода вже призвела до жертв.
Буря розтрощила паркан #москва #Ураган pic.twitter.com/7itlSJpA2L— Andrey (@pearler15) May 29, 2017
Як повідомляє Медуза, загинули шість осіб. В одному з випадків, ураган перевернув зупинку громадського транспорту.
@mynameisphilipp м. Празька, вбив людину... pic.twitter.com/YayfsjXI6e— Ramiz Mustafaev (@ramizmustafaev) May 29, 2017
Як повідомляв УНІАН, в Росії через загрозу прориву дамби евакуювали понад 60 тисяч жителів.
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